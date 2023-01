Dal campo largo, inseguito invano prima delle politiche da Pd e Movimento 5 stelle, alle larghe intese.

E’ largo l’aggettivo che più fa tendenza negli ultimi mesi. Che siano progressisti o conservatori, l’ampiezza dell’intesa è inseguita a prescindere.

E così, anche i centristi, che per definizione geometrica dovrebbero essere quelli più fermi, tendono a dare ampiezza al loro disegno politico, in vista delle prossime elezioni regionali.

Le larghe intese, oltre le barriere consolidate di centrodestra e centro sinistra le ha suggerite Campopiano. Ma anche il cosiddetto Terzo Polo, di Renzi e Calenda, in Molise cerca sponde tra i moderati.

Ha lanciato un messaggio in questa direzione il coordinatore e sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente, al quale ha risposto possibilista il presidente del consiglio regionale eletto con il centrodestra: al Molise – ha spiegato Salvatore Micone – serve un governo di larghe intese, che potrebbe essere chiamato di salute pubblica, che lo faccia uscire dalle secche.

Tra i movimenti che si candidano ad essere alternativi Molise Domani, che guarda in direzione centrosinistra, in attesa di orientare vele e timone ha messo a punto gli organismi direttivi. Ne fanno parte, oltre al presidente Sergio Pastò, il rettore del convitto Mario Pagano Rossella Gianfagna, candidata al senato con il centrosinistra alle politiche di settembre, l’ex sindaco di Campobasso Antonio Battista, Marialaura Cancellario già tra i banchi di palazzo San Giorgio come consigliera, e un comitato di saggi formato da persone che hanno già calcato i palcoscenici più importanti delle istituzioni: l’ex senatore Giuseppe Astore, l’ex deputato e presidente della Regione Giovanni Di Stasi Famiano Crucianelli, anch’egli ex parlamentare oltre a Mario Ialenti e Lorenzo Cancellario.

Molise Domani ha avviato gli incontri sul territorio e con i cittadini. Per aprire un dibattito, anche in questo caso, largo in vista delle elezioni che si avvicinano.