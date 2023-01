Share on Twitter

Si è insediato a Isernia il nuovo Prefetto della Provincia dott.ssa Franca Tancredi. Laureato in Giurisprudenza, in possesso di diplomi post laurea di specializzazione e master, vanta una lunga esperienza professionale al Ministero dell’Interno. È stato membro delle unità di crisi ministeriali istituite durante gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 e durante la guerra in Afghanistan. Tra i vari ruoli ricoperti anche quello di Viceprefetto Vicario di Cosenza e Prefetto di Biella.

Arrivato in città, il Prefetto ha rivolto i suoi saluti alle autorità, alle associazioni e ai cittadini.

“Ci sono sfide impegnative da affrontare – ha detto la dott.ssa Tancredi – sia sul piano della sicurezza, ma anche su quello economico e sociale. Obiettivo – ha continuato- è quello di accrescere la coesione sociale in un territorio che vanta tradizioni storiche e culturali di rilievo”.