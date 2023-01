“Importanti novità per i precari Covid sono contenute nella prima legge di Bilancio del governo Meloni approvata nei giorni scorsi in Parlamento”. Lo afferma la parlamentare molisana di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta che è stata anche la prima firmataria di un ordine del giorno che impegna Palazzo Chigi ad estendere la platea dei destinatari del provvedimento di stabilizzazione, “che così come definito in legge consente comunque alle Aziende sanitarie di tutte le regioni di assumere a tempo indeterminato il personale sanitario e sociosanitario che, al 31 dicembre 2023, abbia maturato 18 mesi di servizio”.

“Con l’emendamento approvato in Finanziaria – spiega la deputata di Fratelli d’Italia – abbiamo mosso un primo ma importante passo verso la stabilizzazione dei precari che hanno lavorato per far fronte alla pandemia. Tutti i medici, gli infermieri e gli Oss che hanno maturato o matureranno entro la fine del 2023 i requisiti, ovvero, aver prestato servizio per 18 mesi consecutivi negli ospedali pubblici, possono essere stabilizzati. Ora è necessario concedere la stessa possibilità al personale amministrativo e ai tecnici non sanitari.

Quanto alla situazione molisana la Lancellotta aggiunge: “Non appena approvata la legge di Bilancio ho incontrato nella sede dell’Asrem il direttore generale Oreste Florenzano, che mi ha fornito ampie rassicurazioni sull’avvio delle previste procedure sulle stabilizzazioni. Sono certa che con il contributo della struttura commissariale, l’Asrem non perderà un solo giorno e approfitterà di tutte le opportunità previste nella Finanziaria del governo Meloni. Un adempimento che ritegno indifferibile per far fronte alle carenze di organico che, come apprendiamo ogni giorno dagli organi di informazione, stanno creando seri problemi agli ospedali molisani”.