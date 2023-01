Turno infrasettimanale previsto domani per le semifinaliste di coppa Italia. Gare di ritorno in programma a partire dalle 14.30 per decretare le due squadre che andranno a contendersi la coppa tricolore, domenica 5 febbraio. A Selvapiana Campobasso e Venafro ripartono dallo 0 a 1 maturato al Marchese del Prete. Favori del pronostico per i lupi che possono contare sul gol di vantaggio maturato in gara 1 e sul fattore campo. La squadra ha ripreso dopo le festività natalizie con un 2 a 0 ai danni dell’Olympia Agnonese, non un prova brillante per i ragazzi di mister Di Meo, una condizione messa in preventivo dallo staff tecnico anche per i carichi di lavoro sostenuti durante la sosta. La società non si ferma, il Campobasso ha annunciato la firma del difensore classe 2000, Bruno Cascione, cresciuto calcisticamente nei vivai di Lanciano, Racing Club Roma e Foggia. In seguito le importanti esperienze in Serie C con il Bari, ed in Serie D con le maglie di Audace Cerignola, Taranto e Messina, in ultimo la prima parte di stagione giocata con il Pineto in serie D. Un’altra pedina che va ad inserirsi in un quadro già ricco con l’obiettivo di tornare in serie D e vincere la coppa Italia regionale.

Il Venafro dal canto suo cercherà in tutti i modi di ottenere la qualificazione, un’impresa difficile ma non impossibile. Nei due precedenti, campionato e andata delle semifinali di coppa, il Campobasso è stato messo in difficoltà dall’undici di Camorani, un colletivo coriaceo e ben organizzato in tutti i reparti di gioco. Cerca l’impresa anche la Turris che deve ribaltare tre reti di scarto in favore dell’Aurora Alto Casertano. Tre a zero il finale in terra campana nella gara dell’otto dicembre scorso, domani i santacrocesi dovranno giocare la gara perfetta per cercare la strada della qualificazione. Al contrario il Casertano vede davvero vicino un obiettivo dichiarato ad inizio anno: giocare la finalissima di coppa Italia. Da casa osserva l’Isernia, il team biancoceleste concentrato esclusivamente sul campionato, prepara la sfida in casa del Castel di Sangro, gli uomini di De Bellis dopo aver superato il Gambatesa, vogliono il secondo acuto del 2023 per restare in scia del Campobasso.