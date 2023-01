Continuano le schermaglie all’interno della maggioranza di centrodestra e non accennano a scemare i contraccolpi della vicenda Cotugno. L’ultima notizia di una crisi iniziata a ridosso di Natale con le dimissioni dell’interessato dal ruolo di assessore, è quella del passaggio di Vincenzo Cotugno dal gruppo regionale di Orgoglio Molise a quello Misto. Cotugno va quindi a raggiungere l’assessore Filomena Calenda, uscita a suo tempo dal gruppo della Lega, determinando così un unicum nella storia politica molisana, quello di un Gruppo Misto composto da due componenti dell’esecutivo regionale.

Per comprendere la notizia bisogna fare un passo indietro e tornare proprio a ridosso di Natale e, in particolare, alla paralisi determinatasi in prima commissione consiliare per la perdurante assenza del consigliare Cefaratti, sostituto proprio di Cotugno nell’organismo chiamato a licenziare in favore dell’aula il bilancio preventivo 2023. Dimissioni tecniche e necessarie, poiché il ritorno in Commissione di Cotugno ha consentito la successiva approvazione del bilancio in forma provvisoria, evitando così la paralisi della regione. Problema solo scansato, poiché la nuova nomina di Vincenzo Cotugno in Giunta ha riaperto la falla in una commissione chiamata a licenziare altri atti. Delle due l’una: o era il consigliere Cefaratti a lasciare il Gruppo Orgoglio Molise, oppure lo stesso Cotugno che, qualora fosse rimasto al suo posto sarebbe stato costretto a delegare nuovamente Cefaratti. Insomma, un rompicapo istituzionale finito con il fondatore di Orgoglio Molise che ha lasciato la sua creatura. Se sul piano istituzionale a questo punto non dovrebbero esserci ulteriori sviluppi, la vicenda rappresenta un punto interrogativo per quello che riguarda la maggioranza. I numeri sono risicati da mesi e la prospettiva è quella di arrivare ad aprile, termine tecnico per la fine della legislatura e per la approvazione definitiva del bilancio, con una coalizione in pezzi che si appresta a presentarsi al giudizio degli elettori. Bisognerà capire se in questi pochi mesi il centrodestra sarà in grado di ritrovare una linea comune.