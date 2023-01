Il meccanismo deve essere ancora rodato. E nella gran parte dei casi funziona. Tuttavia, nel servizio di raccolta differenziata che a Campobasso riguarda, ormai, la gran parte della città e delle contrade, presenta ancora qualche falla.

Nella maggior parte dei casi, le disfunzioni risiedono nella desuetudine dei cittadini a differenziare i rifiuti già nelle proprie case. E’ il cardine del servizio della cosiddetta raccolta porta a porta che prevede l’utilizzo dei contenitori colorati per disfarsi dell’immondizia.

Accade, però, che non tutti rispettano il calendario imposto dalla Sea e alle rastrelliere, i punti di raccolta, cioè dei bidoni personali, ci sia una confusione di colori. Questa è solo una delle situazioni segnalate e arriva da via San Lorenzo.

Nella rastrelliera in oggetto compaiono bidoni gialli, blu e marroni, ma la confusione al momento pare sia tollerata. Per non parlare dei sacchi di immondizia, diciamo così comuni, abbandonati senza alcuna decenza ai lati dei punti di raccolta. Quanto si paga di tari? :a aliquota della tassa comunale sui rifiuti è tra le più alte da poter applicare. Casi analoghi a quello di via San Lorenzo sono segnalati nel quartiere Montegrappa, a Vazzieri e nella zona di via XXIV maggio. Richiamo doveroso a chi continua a ignorare le regole e abbandona i rifiuti a caso, ma anche al mancato controllo di chi le regole dovrebbe farle rispettare.