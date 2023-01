Sull’asse Abruzzo-Molise si è alzato il sipario sul nuovo calendario 2023 del circuito di mountain bike Sulle Orme dei Sanniti giunto all’ottava edizione che ingloba tutte le discipline del fuoristrada: il cross country e le granfondo-marathon.

“Sono sei manifestazioni di mountain bike – spiega l’ideatore del circuito Luigi Di Lello – che vanno ad toccare quei luoghi dove dimorarono i Sanniti con premiazione finale dei protagonisti al termine delle sei prove entro l’estate. L’aspetto da non sottovalutare è la bicicletta in chiave cicloturistica affinchè possa acquisire un valore sociale ed economico molto rilevante anche per i luoghi che attraverseremo con il nostro circuito che si avvia a vele spiegate verso il traguardo del decennale. Agli inizi di gennaio sveleremo altre informazioni sul circuito e in modo particolare il regolamento“.

Si comincia il 26 marzo con una cross country a Scerni (Trofeo Accademia della Ventricina) a cura della Vastese Racing Bike. Il 14 maggio tocca alla Sirente Bike Marathon con la regia dell’Avezzano Mtb e del Gruppo Alpini Aielli. Una granfondo attorno al Matese è il terzo appuntamento del circuito datato 28 maggio a cura della Matese Mountain Bike. Si salta il mese di giugno per andare direttamente a luglio con tre gare una dietro l’altra: il 2 luglio la Gran Sasso Marathon a Castel del Monte (Bike Team Bucchianico), il 9 ancora il Molise protagonista con la Granfondo Atene del Sannio ad Agnone (Molise Cycling Team) per chiudere il 23 a Carovilli con l’omonima gara cross country dell’Asd Carovilli Bike.

Fonte: Ufficio stampa