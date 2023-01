Lo spopolamento non risparmia Trivento, saldo negativo annuo di circa 100 abitanti. I dati sono inclementi e perentori, sono quelli ufficiali dell’Anagrafe comunale, che parlano di una flessione demografica di circa 100 persone, più precisamente di 84 abitanti: il primo gennaio 2022, la popolazione di Trivento era di 4.466 unità; il primo gennaio 2023, la popolazione ha toccato soglia 4.382 residenti. Da questi presupposti, si potrebbero fare le previsioni più funeste, ma non vogliamo rendere ancora più complessa la situazione, che molto complessa lo è già da se. Più volte si è parlato della necessità di invertire la tendenza, di mettere in campo sinergie programmatiche per mettere mano a questa vera e propria sciagura: un fenomeno che coinvolge la regione Molise intera e che, purtroppo, sembra non regredire, anzi tutt’altro.