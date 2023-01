Claudio Papa è stato il protagonista della prima puntata della nuova edizione del programma di Rai 2 ‘Boss in Incognito’. Il titolare di ‘Dolceamaro’, azienda dolciaria di Monteroduni, ha preso parte al docu-reality che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati grazie al trucco e al parrucco.

Papa ha vestito i panni di Vincenzo creando delizie nei vari reparti di laboratorio con Liliana, Elena, Maria, Carmela e Gianluca. I cinque dipendenti hanno avuto modo di confidarsi con il loro boss in incognito parlando delle loro vite e del loro passato difficile.

A fine puntata, Claudio Papa ha svelato la sua identità ai dipendenti decidendo, insieme a suo fratello Silvano, di premiare la loro laboriosità con aumenti di stipendio e regali. Per Maria un bonus economico a sostegno di suo figlio Gabriele e un viaggio pagato da intraprendere con la sorella. A Elena un incentivo di 3000 euro, un avanzamento contrattuale e una donazione per i suoi connazionali in Ucraina. In regalo a Gianluca una settimana bianca da condividere con suo figlio e un contratto a tempo indeterminato. Per Liliana un viaggio pagato e un carnet di biglietti Roma-Manchester da spendere per fare visita a sua figlia e alla sua nipotina. A Carmela una collana e un bonus economico.

In più per il figlio di Liliana un contratto a tempo indeterminato nell’azienda.