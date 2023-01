Da Pelosi a Mc Carthy, dal Molise al Molise. Dopo Nancy Pelosi cC’è sangue molisano anche nelle vene del 57enne neo speaker della Camera americana. Nato a Bakersfield, in California, Kevin Mc Carthy è figlio di un vigile del fuoco di origini irlandesi che ha sposato Roberta Palladino. Il nonno materno, immigrato dal Molise, era Guido Palladino, figlio di Giuseppe Palladino e Alisa Malerba. Giuseppe era nato a Carpinone, Alisa, invece, era nata a Campobasso. Mc Carthy ha percorso tutti i gradini del Partito Repubblicano, guidandone i giovani in California, entrando poi nel 2003 all’Assemblea statale e sbarcando a Washington nel 2007. Dal 2014 è nella direzione del partito di cui è stato leader di minoranza e in maggioranza nei primi due anni di amministrazione Trump. Alla fine di una giornata tormentata, il repubblicano è stato eletto speaker della Camera alla 15esima votazione. La sua vittoria ha posto fine al più lungo stallo nella storia del Congresso Usa – era dal 1923 che uno speaker non veniva eletto il primo giorno e dal 1859, da prima della guerra civile, che non si verificano così tante votazioni – ma ha anche messo in evidenza le difficoltà che dovrà affrontare a guidare una maggioranza risicata e un partito profondamente lacerato. Mc Carthy prende il posto di Nancy Pelosi che ha sempre mantenuto saldo il suo legame con il Molise e il suo paese d’origine tanto da venire in visita ufficiale a Fornelli la scorsa estate e ricevere in quella occasione anche la cittadinanza onoraria.