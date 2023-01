Share on Twitter

Share on Facebook

Torna il bollettino Asrem, dopo le festività e le notizie non sono buone. Sono due le vittime: si tratta di una donna di 89 anni di Isernia e un 70enne di Gambatesa. Entrambi erano ricoverati in Malattie infettive. I nuovi contagi sono 306 su 1.344 tamponi processati. Gli attualmente positivi sono 7.350, i pazienti ricoverati per Covid al Cardarelli sono 17. Le vittime, dall’inizio della pandemia, sono 709.