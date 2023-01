Share on Twitter

Negli ultimi 20 anni in Molise si è più che triplicato il saldo negativo tra nuovi nati e decessi. E’ quanto emerge dagli ultimi dati Istat disponibili. Nel 2002 le nascite furono 2.600, nel 2021 invece 1.685. I decessi nel 2001 furono 3.402 mentre nel 2021 sono saliti a 4.316. Il saldo negativo dunque è passato da 802 a 2.631. In Molise, come è noto, la popolazione negli ultimi 20 anni ha perso 30mila residenti, passando da 320mila a 290mila