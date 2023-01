Era una stimata psicologa e psicoterapeuta. Originaria di Morrone del Sannio, viveva a Larino dove era si era sposata. La giovane vita di Mariangela Iorio, 39 anni, si è spezzata dopo l’incidente nel quale è rimasta coinvolta nella tarda mattinata di ieri, sabato 7 gennaio, in provincia di Foggia. Lo schianto frontale sulla Statale 16 nei pressi di Marina Di Lesina tra una Ford Kuga e una Alfa 159. Uno dei due mezzi si è ribaltato. Le condizioni della dottoressa, che viaggiava con il marito e il figlio di 4 anni, sono apparse subito gravi tanto che è stato necessario il trasporto in elicottero all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Qui i medici hanno tentato di salvarle la vita, ma la donna è morta poche ore dopo il ricovero. Sul luogo dell’incidente (nella foto di Foggiatoday) sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri e operatori del 118. 4 le persone rimaste ferite nello schianto mentre sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’accaduto. La notizia della scomparsa di Mariangela Iorio si è subito sparsa sia a Morrone che a Larino suscitando commozione e dolore nelle due comunità per la tragica scomparsa di una persona molto conosciuta. Tanti la ricordano anche con messaggi sui social: “Sei stata una grande donna e una grande dottoressa – scrive una amica – proteggi da lassù il tuo amato marito e tuo meraviglioso bambino”.