La data fissata è quella del 12 gennaio: 24 ore di sciopero proclamato dai sindacati di categoria, esclusa l’Ugl, a sostegno della vertenza dei precari della sanità: circa 300 il cui contratto è scaduto a fine anno. La Regione è pronta a rinnovarne solo 125 , di cui 85 infermieri e 40 tecnici di laboratorio e di radiologia. In qualche modo la Direzione regionale Asrem sta cercando di correre ai ripari, per evitare ulteriori e pesanti ripercussioni all’interno degli ospedali pubblici, già alle prese con la carenza, atavica, di infermieri e medici. Prima del 12 dovrebbe tenersi un incontro tra i sindacati e i vertici dell’azienda sanitaria regionale per scongiurare lo sciopero e trovare una soluzione al problema. “Le strutture sanitarie pubbliche sono tutte in affanno a causa della carenza di personale e per il mancato rinnovo dei contratti dei precari – è la denuncia del segretario regionale Fials, Carmine Vasile – Oltre agli ospedali ne risentono, in modo particolare, i centri vaccinali e le case circondariali di Campobasso, Larino e Isernia, tant’è che dal primo gennaio diversi infermieri sono stati trasferiti dalle corsie degli ospedali, già in difficoltà, in questi centri. In prefettura – ha ricordato ancora Vasile – i sindacati , per evitare quello che oggi sta accadendo, avrebbero sottoscritto anche un accordo di proroga di tutto il personale a tempo determinato di 90 giorni, senza alcuna interruzione dei contratti in essere. Ma dall’incontro non sono arrivate buone notizie: per 68 infermieri ed altrettanti oss non c’è stato nulla da fare. La dichiarazione di 24 ore di sciopero, per il 12 gennaio è stata inevitabile”. E poi resta aperto l’altro fronte, altrettanto importante, quello degli operatori del 118. 16 associazioni che chiedono alla Regione le risorse, circa 30 mila euro, per ciascuna associazione, per poter continuare a garantire l’assunzione e gli stipendi al personale. L’Asrem, che aveva indetto una selezione attraverso l’emanazione di un avviso pubblico, ne ha prorogato la scadenza al 16 gennaio. Una decisione aspramente criticata dalle associazioni che annunciano battaglia. Dalla Regione fanno sapere di attendere l’esito della selezione per poi decidere. Ma intanto la vertenza resta aperta, con ripercussioni sul fondamentale servizio di emergenza -urgenza.