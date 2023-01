Un ragazzo di 28 anni del posto con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri di Termoli in centro città mentre vendeva droga a un 43enne.

Il ragazzo è stato trovato in possesso di gr. 1,00 circa di Cocaina e di due cellulari ; inoltre presso la propria abitazione sono stati rinvenuti Hashish, Marijuana e circa 6.000mila euro.

Ora si trova agli arresti domiciliari con l’ obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo, sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura di Campobasso, per detenzione e uso personale di sostanze stupefacenti, l’uomo di 43 anni e un 18enne del posto, quest’ultimo perquisito in prossimità del luogo del primo controllo e trovato in possesso di Cocaina e Marijuana per uso personale.

Quanto complessivamente rinvenuto nel corso della suddetta operazione di polizia veniva quindi sottoposto a sequestro, in attesa delle ulteriori analisi di laboratorio e del successivo deposito presso il competente ufficio corpi di reato o distruzione.

L’attività in questione, che segue ad altre operazioni in materia di stupefacenti svolte anche recentemente dall’Arma, dimostra quanto la materia in questione meriti sempre la massima attenzione, stante la sempre maggiore diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope anche purtroppo tra i più giovani.