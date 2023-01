E’ stata riattivata e riallestita da ieri l’ala speciale Covid al quinto piano dell’ospedale Cardarelli di Campobasso dove ci sono altri 12 posti letto per malati con varie patologie e tamponi positivi. “La decisione è stata presa in via preventiva dall’Asrem – ha spiegato di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale Oreste Florenzano – considerando la situazione e in vista di un possibile aumento dei casi per fronteggiare eventuali ricoveri”.

Una decisione, quella presa dal vertice Asrem, sentiti anche i primari di Medicina, Malattie infettive e Pronto Soccorso dell’ospedale.

Sul fronte vaccinazioni, Florenzano ha detto che c’è stata una riunione del Comitato pandemico aziendale ed è stato fatto il punto sulla base dell’ultima circolare del Ministero. “Ci sono scorte importanti – ha dichiarato – quindi ci sono adeguate coperture in ogni caso. Al momento si procede con la somministrazione dei vaccini soprattutto a persone fragili e anziani e anche con quelli contro l’influenza in tutti i centri regionali e si registra un incremento dell’afflusso, dopo un calo nei mesi scorsi”.

Al momento in Molise superate le 720mila dosi di vaccino anti Covid somministrate in generale. Facendo una media delle ultime settimane si sono vaccinate poco meno di 100 persone al giorno.

Hanno superato quota 9mila le quarte dosi fatte agli over 80, dato più che dimezzato rispetto alle terze dosi. L’invito dell’Asrem ad anziani e fragili è quello, comunque, di vaccinarsi.