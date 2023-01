Nel week end ripresa nel torneo di Promozione. Il campionato riparte con la certezza Polisportiva Fortore e con grandissimo equilibrio in zona play off, viva anche la lotta per non retrocedere dove le società basso molisane Petacciato e Montenero devono accorciare il gap con le antagoniste per evitare lo sbarramento. La capolista di San Bartolomeo in Galdo vuole ripartire con le vecchie abitudini, vincere e comandare in lungo e in largo il campionato. Quarantatré punti su quarantacinque disponibili nel girone d’andata, un vero e proprio carro armato la Polisportiva Fortore che riprende da Baranello il cammino verso l’eccellenza. Sono quattordici le lunghezze dei campani sulla terza in classifica, un distacco ampio da confermare nella prima parte del ritorno. Sfida accesa per il secondo posto, dove San Pietro in Valle e Ripalimosani sembrano avere una marcia in più sulle antagoniste per puntare al salto diretto di categoria. Le squadre esordiranno nel nuovo anno con due trasferte insidiose, sabato in anticipo al Civitelle i Donkey Agnone ospiteranno il San Pietro in Valle, la squadra alto molisana dopo le difficoltà di inizio stagione è riuscita a risalire la corrente nonostante sia ancora in zona play out. Big match al Cannarsa tra il Termoli 2016 ed il Ripalimosani, due compagini che nel corso delle passate stagioni hanno sempre offerto prove spettacolari l’una dinanzi all’altra, come la semifinale play off dello scorso anno terminata ai tempi supplementari.

Interessante l’incontro tra Roccaravindola e Spinete, da un lato i blucerchiati pronti a rientrare a pieno titolo in zona play off, dall’altro i matesini che hanno chiuso l’andata a quota ventotto punti, salvezza ipotecata con la possibilità di giocarsi tutte le carte a disposizione per centrare i play off. Chiamato al riscatto il Trivento, la squadra gialloblu deve crescere di rendimento nel girone di ritorno. I trignini vogliono ripetere la cavalcata dello scorso anno quando grazie ad uno strepitoso girone di ritorno Cirenei e compagni riuscirono nell’impresa di tagliare il traguardo dei play off. L’esordio nel 2023 è in casa del Petacciato, i gialloneri sono costretti a muovere la classifica dopo aver raccolto solo nove punti in tutto il girone d’andata.