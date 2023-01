Messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI, il vescovo Palumbo chiama i fedeli nella Cattedrale di Trivento. Siete cordialmente invitati a partecipare alla santa Messa in suffragio di Papa Benedetto XVI – riporta la nota della Curia trignina – che Mons. Claudio Palumbo presiederà in Cattedrale oggi, mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 18.00, per esprimere il nostro dolore per la sua morte e la gratitudine a Dio Padre per averci donato un Papa così umile e di un eccezionale spessore teologico. Domani, 5 gennaio, presso la Basilica di San Pietro, si terranno le esequie di Papa Benedetto, in questi giorni migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo hanno dato il loro ultimo saluto alla salma.