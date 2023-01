C’è ancora materiale pericoloso e infiammabile nella casa di via Conte Verde a Campobasso nella quale lo scorso 17 dicembre sono stati trovati oltre 200 chili di dinamite. L’abitazione dovrà essere bonificata e l’operazione non è semplice considerato che i Vigili del fuoco hanno emesso una apposita ordinanza ed è stato stabilito che l’intervento deve essere svolto da un’azienda specializzata. In un primo momento era stata contatta una ditta di Milano che però poi ha rinunciato. La bonifica sarà svolta ora da una azienda di Napoli e avverrà nei prossimi giorni. Intanto l’edificio resta interdetto. Dentro ci sono alcune vecchie bombole, ma anche altro materiale infiammabile e molti oggetti risalenti a decine di anni fa e per la rimozione dei quali anche la Sea si è dichiarata incompatibile considerato che si tratta di materiali speciali. La vicenda dunque continua a riservare colpi di scena dopo che il mese scorso la zona era stata evacuata per ore per consentire la rimozione della pericolosissima dinamite che era rimasta nascosta nello stabile per decenni. L’esplosivo era stato fatto saltare in aria poi nella vecchia cava di tappino, a poca distanza dalla città, dopo un delicato trasferimento durato ore con una decina di viaggi svolti tra imponenti misure di sicurezza.