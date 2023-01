Via libera, della Giunta comunale di Campobasso, al progetto, finanziato dal Pnrr con 900 mila euro per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente da realizzare, a favore soprattutto dei più giovani, nel quartiere popolare di via Quircio e quello di Fontanavecchia, per offrire loro un nuovo importante luogo di aggregazione. Va ricordato che il Comune di Campobasso aveva ricevuto dal Ministero il finanziamento di 900mila euro candidando un progetto che nello specifico, nella zona di Fontanavecchia, prevede la realizzazione di un campo da gioco di nuova realizzazione per attività di tennis, pallavolo e basket e un’area attrezzata con una parete per arrampicata sportiva. Inoltre, per garantire il soddisfacimento degli standard previsti dalle norme CONI per le attività sportive di tipo agonistico, è prevista l’implementazione di spazi destinati a tribune e idonei locali spogliatoi a servizio dell’intero complesso sportivo. L’intervento sarà completato con la ri-funzionalizzazione carrabile e pedonale dell’intera area con individuazione di nuove aree a parcheggio e nuovi percorsi di accesso da via Venezia.