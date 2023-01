Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario, torna a parlare delle criticità riguardanti l’illuminazione pubblica nella città di Campobasso dopo l’interrogazione presentata lo scorso 19 aprile 2022 all’Assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa.

“È indubbio come nelle zone in cui è stata installata l’illuminazione a led, al risparmio energetico non hanno fatto seguito le condizioni di sicurezza di diverse zone della città di Campobasso – argomenta il consigliere comunale Mario Annuario – Penso agli incidenti dell’ultimo periodo a Via XXIV Maggio e via Pascoli qualche settimana fa, ma anche a parte di via Garibaldi, quasi completamente al buio la sera. Bene, comunque, gli attraversamenti pedonali illuminati, anche se restano delle criticità nelle rispettive strade”.

“Evidentemente andrebbe effettuata un’analisi più approfondita della luce emessa dalla nuova illuminazione – spiega Annuario – C’è carenza di illuminazione e questo lo si può facilmente ravvisare ogni sera, a scapito dell’incolumità dei pedoni, ma anche della sicurezza nei quartieri”.

“L’Assessore al ramo, lo scorso 19 aprile, rassicurò sul fatto di come, ultimati i lavori, ci fosse stata una sufficiente illuminazione – ha concluso Annuario – Ma così non è. È doveroso procedere a una ricognizione generale in tutta la città”.