La stagione 2022/2023 ha segnato il ritorno alla routine per lo sport. La Scuola Calcio Chaminade Campobasso ha inaugurato l’anno con la qualifica di Scuola Calcio Elitè, questo ha spinto società e staff tecnico nell’impegnarsi ulteriormente in un’offerta sia sportiva ma anche sociale. In quest’ottica il 2022 è terminato con una riunione presso la sala conferenze della FIGC Molise, è stata l’occasione per fare il punto della situazione dopo quattro mesi di attività e confrontarsi sulle nuove linee guida scelte dal club. La società del capoluogo vuole impegnarsi per la tutela dei minori nello sport, il club ha chiesto a tecnici e dirigenti sportivi di sottoscrivere un Vademecum per accompagnarli nella loro attività a sostegno del percorso di crescita dei tesserati impegnati nelle attività sportive. Lo scopo è quello di promuovere una riflessione sulle diverse problematiche connesse alla pratica sportiva, al fine di riflettere sul ruolo dello sport e ponendo l’accento sulla tutela dei diritti dei minori che preveda il coinvolgimento e la cooperazione tra diverse professionalità. L’intento è di integrare le conoscenze dei tecnici e dei dirigenti, condividere prassi e rendere uniforme l’offerta sportiva e sociale. Nella stagione in corso c’è stata una grande risposta da parte delle famiglie. Raggiunta quota 250 iscritti per la Scuola Calcio Elitè Chaminade Campobasso. La società molisana in questi anni ha deciso di investire tanto su questo settore: tecnici qualificati e ambiente sereno a misura di bambini e ragazzi. Sul campo la politica è quella di non esaltare eccessivamente le vittorie, ma incoraggiare i bambini a crescere non solo sotto il profilo tecnico, ma anche umano, basato su valori come l’altruismo, l’accoglienza, il Fair play e il gioco di squadra. Il 2023, da poco iniziato, porterà con se la ripresa dei campionati, l’inizio di altri e anche la partecipazione a manifestazioni extra-regionali.

Fonte: Ufficio stampa