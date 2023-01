Il futuro va disegnato in modo sostenibile se si vuole invertire la rotta e contribuire a salvare il nostro pianeta. L’ambiente assume un’importanza centrale nelle politiche non solo degli stati, ama anche dei singoli comuni. A Campobasso la giunta ha approvato una delibera per sostenere la mobilità a ridotto impatto ambientale con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di veicoli ad alimentazione elettrica e prevedendo per i residenti agevolazioni per i parcheggi a pagamento.

Per le auto elettriche è prevista l’esenzione totale, per tutto l’anno, dal pagamento della sosta.

Per le auto ibride, per il primo anno dall’immatricolazione, è prevista la sosta gratuita su tre strade a scelta.

Per il secondo anno dall’immatricolazione, invece, abbonamento agevolato sulle stesse tre strade a scelta, con tariffe che variano dai 15 euro per un mese ai 100 per un anno.

Inoltre, le stesse auto ibride, possono usufruire a scelta e fino al quinto anno di immatricolazione, di abbonamento agevolato su tutti i i parcheggi pubblici a pagamento con tariffe che variano dai 20 euro per un mese ai 150 per un anno

Con la Delibera approvata, sono previste anche agevolazioni per i residenti e i lavoratori, per tutte le tipologie di alimentazione delle loro auto.

I residenti possono sostare nella strada di residenza più in altre tre a scelta limitrofe e contigue alla prima con abbonamenti che vanno dai 25 euro per un mese ai 210 per un anno con possibilità di stipulare, per la seconda macchina del nucleo familiare, un abbonamento a tariffa agevolato da 20 euro per un mese a 150 per un anno.

Per i lavoratori, invece, è consentito il parcheggio su una strada a scelta + 2 limitrofe e contigue alla prima preferenza da concordare con il gestore SEA a tariffe che vanno dai 60 euro per un mese ai 600 per un anno.