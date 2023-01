Il Comune di Montefalcone nel Sannio attiva il servizio di supporto ad anziani e persone sole. Il primo cittadino Fabio Pasciullo fa sapere che telefonando al numero 0874.877530, dalle ore 10.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì, è possibile prenotare la consegna a domicilio di generi alimentari e medicinali. Il servizio è riservato ai soggetti deboli (in situazione di solitudine) e agli anziani (oltre i 70 anni, soli) ma non è disponibile per le persone in quarantena. Agli utenti che hanno richiesto il servizio saranno date ulteriori disposizioni di dettaglio. Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione è particolarmente evidente, il calo delle nascite e l’emigrazione della popolazione giovane, amplificano maggiormente il fenomeno stesso. Questo incide sulle politiche sociali delle amministrazioni comunali, le quali devono sopperire offrendo adeguata assistenza alle fasce più deboli della cittadinanza.