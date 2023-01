Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. Sono 186 i nuovi positivi riscontrati su 754 tamponi processati. 28 sono di Campobasso, 26 di Termoli. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Il tasso di positività è al 24,6%. Non si registrano guariti e c’è un nuovo ricovero in Malattie infettive. Sono 9 i pazienti in cura al Cardarelli, tutti in area medica.

Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 6797.