Un ricordo speciale di Papa Benedetto: Brigitte Woelfle, triventina di adozione, è stata cresimata a Karlsruhe in Germania da Joseph Ratzinger. Aveva 13 anni quando nella chiesa di Santa Elisabetta a Karlsruhe, all’estremità sud- ovest della Germania, ricevette la santa cresima da Joseph Ratzinger. Erano gli anni in cui il Papa emerito di recente scomparso, iniziava ad acquisire fama internazionale, partecipando al Concilio Vaticano II. Classe 1950, Brigitte ricorda non senza emozione quella giornata assieme al futuro Papa Benedetto XVI, “eravamo pronti a ricevere la cresima nella chiesa di Santa Elisabetta – riferisce Brigitte – e mi ricordo che Ratzinger iniziò a farci delle domande, per verificare la nostra preparazione. Si avvicinò a me e chiese qualcosa sulla vita di Santa Brigida, la santa da cui ho preso il nome. Io cercai di rispondere, ma certamente non come lui avrebbe voluto e mi rifilò un affettuoso scappellotto. Nonostante la sua preparazione e la sua rigidezza, riusciva ad esprimere tanta dolcezza, questo è il ricordo più vivo che porto con me, di quell’incontro indimenticabile”. Brigitte Woelfle ha sposato Luigi Felice, triventino emigrato in Germania. Dopo anni di lavoro, nel 1986 assieme hanno fatto definitivamente ritorno in Italia, a Trivento, con il loro figlio Claudio Silvio. L’altro figlio Oliver è rimasto in Germania, ma quando può torna in Italia per raggiungere la sua famiglia.