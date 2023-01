In Molise ci sono 321 pale eoliche, più dell’Abruzzo che ne ospita 250, ma al sud la maggior parte degli impianti è concentrata tra Puglia e Sicilia con oltre 1.500 pale per regione. Quasi assente il nord dove c’è meno vento e dunque meno impianti: appena 9 in Piemonte, 36 in Emilia Romagna. Sulla presenza di pale in zone particolari della nostra regione dichiara guerra il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Oggi in un una intervista al Corriere della Sera ipotizza vincoli per tutelare il paesaggio e tra le aree segnalate include anche Sepino e Pietrabbondante. Nell’intervista al Corriere Sgarbi sostiene che posti particolarmente belli del paese come il Salento, ma anche la Sardegna, l’area intorno a Brindisi e determinate zone del Molise non possono essere deturpate dall’eolico o da altre forme di produzione di energia. Per questo annuncia: “Presto mi metterò a studiare i dossier su eolico e fotovoltaico”.