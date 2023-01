Share on Twitter

Poche assunzioni e tante supplenze. Nel mondo della scuola si attende ancora la riforma. Lo rivelano i dati pubblicati dal Sole 24 Ore, su tabulati del ministero dell’istruzione, solo il 40 per cento dei posti disponibili è stato coperto con nuove assunzioni. In Molise, dei 237 posti comuni disponibili sono stati coperti solo 92, mentre per sostegno 33 persone sono state assunte su una disponibilità di 62 cattedre.