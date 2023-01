Messo piede da poche ore nel 2023, il mondo politico, anche regionale, si prepara ad affrontare la sfida più importante, sotto il profilo elettorale, che si intravede all’orizzonte. Quella delle regionali di primavera.

E poche ore dopo Capodanno, a suonare le trombe per richiamare la truppa del centrodestra è nientemeno che l’eurodeputato di Forza Italia, Aldo Patriciello.

Il parlamentare europeo di Venafro ha chiesto un tavolo urgente di coalizione per ritrovare coesione, ha scritto Patriciello in una lettera inviata ai coordinatori nazionali e regionali del centrodestra.

Ma, fatta eccezione per i leader nazionali, a livello locale il centrodestra appare al momento piuttosto scompaginato e, dopo le elezioni politiche di settembre, quello che mostra di essere più saldo alla guida del suo partito è al momento Michele Marone che di Salvini è diventato anche consulente giuridico.

Fratelli d’Italia, sui tavoli romani, avrebbe chiesto la casella Molise per il candidato presidente giocando d’anticipo. Mentre l’uscente Toma avrebbe chiesto proprio a Berlusconi di fargli da sponsor principale per una sua ricandidatura. Anche nel centrodestra, vorrebbero essere della partita i movimenti civici e quelli emergenti, e comunque i centristi che hanno fatto parte della colazione.

Ritengo necessario, ha scritto Patriciello, la riunione di un tavolo entro metà gennaio per cominciare un confronto sulle iniziative da mettere in campo in vista dell’appuntamento di aprile. In anticipo, quindi, anche sulla data ipotizzata dallo stesso presidente, che su questo darà le carte, della possibile data del ritorno alle urne.

Ma intanto, il primo a sedersi al tavolo e a chiedere agli alleati di guardarsi negli occhi per decidere il da farsi è stato l’eurodeputato. E quando si muove Patriciello, nel centrodestra, niente è per caso.

Da metà gennaio, si accendono i motori.