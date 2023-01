Share on Twitter

Share on Facebook

Nelle regioni del Sud Italia si pagano più pensioni che stipendi. E’ quanto emerge da una elaborazione dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre su dati Inps e Istat aggiornata al primo gennaio 2022. Per quanto riguarda il Molise, i numeri dicono che, a fronte di 100 mila occupati, le pensioni erogate ammontano a 124 mila. Di seguito le ripartizioni per le due province: in quella di Campobasso le pensioni erogate sono 87 mila e fronte di 71 mila occupati, mentre a Isernia, dove su 29 mila occupati le pensioni erogate sono 36 mila. La platea presa a riferimento è quella costituita da lavoratori autonomi, da dipendenti privati e del pubblico impiego.