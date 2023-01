Qualche bicchiere di troppo e una disavventura che un giovane venafrano di 19 anni difficilmente dimenticherà.

È andato al pronto soccorso del Veneziale di Isernia perché, dopo aver fatto colazione, si sentiva un po’ appesantito. Ad accompagnare in ospedale il ragazzo erano stati gli amici con cui, la sera prima, aveva fatto qualche brindisi in più. E così i medici hanno approfondito il caso con una radiografia. Ma quello che hanno trovato nel suo stomaco li ha lasciati senza parole: un cucchiaino, ingerito nel tentativo di vomitare l’alcol.

Un episodio curioso che poteva avere conseguenze drammatiche ma che, fortunamente, si è concluso con un lieto fine. Il giovane, ricoverato per qualche giorno, è stato operato dal dottor Roberto Chiaverini che ha estratto il cucchiaio per via endoscopica.

“Ho solo un po’ di mal di gola”, ha detto poi il ragazzo ai medici dopo l’intervento, sorridendo alla sua singolare disavventura.