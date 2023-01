Dopo la pausa natalizia torna il bollettino Asrem e purtroppo non porta buone notizie. Sono infatti due i pazienti deceduti, entrambi uomini: uno di Campobasso di 70 anni, l’altro di Roccavivara di 91. Ci sono poi due nuovi ricoveri in Malattie infettive e 6 pazienti dimessi dallo stesso reparto. I nuovi positivi sugli 824 tamponi processati sono 206. Non ci sono guariti. Gli attualmente positivi in regione sono 6.610, 11 i pazienti ricoverati al Cardarelli per Covid mentre il numero delle vittime, dall’inizio della pandemia, sale a quota 707.