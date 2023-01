La salma di Mauro Napoletano è stata restituita alla famiglia per la celebrazione del rito funebre. Oggi a casa sua erano andati i carabinieri del nucleo investigativo di Isernia per fare i rilievi del caso, dopo un esposto in Procura da parte dei parenti, i quali non credevano che l’uomo fosse morto per cause naturali. Il magistrato di turno non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia sul corpo dell’uomo di 48 anni. I funerali domani mattina alle 11 nella chiesa di Castelpizzuto.