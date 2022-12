L’Arcivescovo metropolita di Campobasso-Bojano, S.E.Mons. Giancarlo Bregantini , con questa dichiarazione desidera esprimere il suo personale e profondo cordoglio per la morte del Papa Emerito, Benedetto XVI. L’Arcivescovo Bregantini invita la Chiesa locale di Campobasso a unirsi alla preghiera di tutta la Chiesa universale, a custodire la grande eredità spirituale e teologica del 265° Pontefice della Chiesa Cattolica e ad imitare lo spirito di fedeltà e di umiltà che ha avuto nell’annunciare il Vangelo, Papa Ratzinger ha testimoniato l’amore a Cristo Signore tutta la sua vita, anche nel silenzio del suo monastero, dove si è spento nella mattinata di oggi, 31 dicembre 2022.

“Ho appreso della notizia della morte dell’Amato Papa Emerito, Benedetto XVI, mentre pregavo per lui nella cappellina del mio episcopio. E’ stato un momento di forte commozione. Avevo appena finito di leggere, proprio in quel momento, un suo pensiero, che mi ha riscaldato il cuore e che voglio condividervi per cercare di esprimere tutto il mio dolore per la sua perdita e la riconoscenza per la sua grandezza spirituale.

Ripercorrendo gli incontri che ho avuto personalmente con Papa Benedetto, ricordo isuoi occhi, il suo sguardo così accogliente, la sua delicatezza, che percepivo ogni volta davvero serafica. La luce del volto del Signore è stata la guida della sua vita. L’intera sua esistenza è stata orientata all’incontro con Gesù Cristo, all’amore verso di Lui. Papa Benedetto XVI è storia! Per questo nella nostra arcidiocesi nel settembre del 2014 nacque il Centro Culturale Internazionale “Joseph Ratzinger”, per diffondere i suoi insegnamenti, per studiarli e per farli conoscere, perchè tutto il cammino di fede di Benedetto XVI ha trovato il suo vertice nell’incontro con Cristo Risorto. Ecco, è proprio davanti al Risorto, al Signore della Vita, che ora lo immagino. Possa intercedere per la Pace nel mondo, perchè Papa Ratzinger ha sempre annunciato che la gloria di Dio è la pace! Teniamo scolpite queste sue parole, come un vero testamento: Grazie Papa Benedetto XVI! Ti accolga ora nell’Eterno la dolce Madre di Dio e Madre nostra, Maria Santissima”.