Concluso il programma concertistico natalizio a Trivento. Il sindaco Corallo: auguro un anno di svola sociale, un 2023 lontano dalle ansie della guerra e della pandemia. Si è concluso il programma concertistico natalizio a Trivento con la prestigiosa Orchestra sinfonica del Molise e con il concerto di Roberto Barone “Stati di quiescenza”. L’esibizione dell’orchestra diretta da Michele Gennarelli, e primo violino Pasquale Farinacci, è stata particolarmente apprezzata dai numerosi cittadini intervenuti nella sala del Centro polifunzionale comunale di corso Beniamino Mastroiacovo. Musiche di Beethoven, Strauss, Mozart e tanto altro repertorio natalizio, eseguite impeccabilmente dagli oltre 20 elementi, professionisti provenienti da diverse regioni d’Italia. Più ricercato il concerto del docente di chitarra e compositore Roberto Barone, “Stati di quiescenza”, con riferimento ai suoi 42 anni di scuola pubblica alle spalle, con brani costruiti assieme agli allievi, studiando il rapporto tra il suono della parola e la struttura della musica, su poesie di Eugenio Cirese, “inventore di un linguaggio – ha commentato Barone – una fonosfera, un linguaggio non parlato che ha illustrato una cultura contadina che noi abbiamo visto finire, ricca di cultura e sapienza”. Il sindaco Pasquale Corallo, presente alle esibizioni sonore, ha voluto salutare la cittadinanza augurando un prospero 2023, “abbiamo avuto diversi appuntamenti artistici in questo mese – ha detto Corallo – abbiamo aperto con il programma “Palcoscenici: il Molise è di scena” per concludere con l’Orchestra sinfonica molisana e “Stati di quiescenza”. Abbiamo avuto l’onore di ospitare le performance di professionisti di spessore, con una ottima risposta della nostra comunità. E ai nostri cittadini voglio augurare – ha concluso Corallo – un nuovo anno di svolta sociale, un 2023 che ci porti lontano dalle ansie della guerra e della pandemia”.