Per consentire lo svolgimento in sicurezza del ‘Capodanno in Musica’, che si svolgerà questa notte a Campobasso, in piazza Vittorio Emanuele, il sindaco Gravina ha firmato l’ordinanza che vieta, dopo le 22 e fino al termine dei festeggiamenti per il Capodanno l’utilizzo di bicchieri, bottiglie in vetro, lattine, involucri di cartone o tetrapack che potrebbero costituire un potenziale pericolo per l’incolumità del pubblico presente. Il divieto viene esteso agli esercizi pubblici di somministrazione e ristorazione presenti nel perimetro di svolgimento della manifestazione.Sarà inoltre vietato, per prevenire fenomeni di panico tra gli spettatori, l’utilizzo di petardi, fuochi pirotecnici e materiale esplodente nell’area interessata dalla manifestazione.