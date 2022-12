Dall’autopsia e dai rilievi dei Ris la verità sull’omicidio della Vigilia di Natale. I punti oscuri nella tragedia di Santa Maria del Molise sono ancora molti e la procura di Isernia non vuole trascurare alcun dettaglio. Il procuratore Carlo Fucci nelle ultime ore ha fatto sentire nuovamente la sua voce:

“Le indagini – ha detto – proseguono sia per acquisire eventuali riscontri alle dichiarazioni dell’indagata, sia per acquisire ulteriori elementi probatori apparendo allo stato incompleta la ricostruzione dei fatti”. Il riferimento è al mancato rinvenimento dell’arma del delitto e al fatto che la scena del crimine sia stata ripulita prima dell’arrivo di soccorritori e delle forze dell’ordine. A questo punto non è da escludere anche l’ipotesi di un possibile coinvolgimento di altre persone. L’intervento dei Ris nella casa dove Carlo Giancola è stato ucciso dalla moglie servirà dunque per ricostruire gli eventi e per verificare il numero dei colpi inferti alla vittima. La procura ha anche chiesto la realizzazione di una planimetria in 3D della stanza del delitto. Nel corso del nuovo sopralluogo degli investigatori intanto sono stati anche sequestrati altri oggetti. Quanto all’autopsia, è stata eseguita dal medico legale Umberto De Gennaro, arrivato da Benevento, alla presenza anche del consulente della difesa, il dottore Vincenzo Vecchione. L’esame servirà per stabilire la causa del decesso e le modalità di esecuzione dell’omicidio. La procura, conclusa l’autopsia, ha dato il nulla osta per lo svolgimento dei funerali che si terranno domani, sabato 31 dicembre. In paese proclamato il lutto cittadino.