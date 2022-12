Concerto di San Silvestro al Teatro Municipale di Piacenza, con la partecipazione del soprano di Trivento Iolanda Massimo. Sabato 31 dicembre, ore 18, nell’ambito della stagione concertistica 2022/2023, l’Orchestra Farnesiana sarà diretta dal giovane ucraino Sasha Yankevych per l’esecuzione di celebri musiche di compositori quali: Johann Strauss II, Rossini, Cajkovskij e Borodin, fino alle colonne sonore di Morricone, che vedranno la partecipazione del soprano Iolanda Massimo, l’artista originaria di Trivento, che sta bruciando le tappe del successo. Il concerto – fanno sapere gli organizzatori – si aprirà all’insegna del repertorio straussiano e delle atmosfere viennesi, com’è nella tradizione e nel rito dei festeggiamenti per il Capodanno, con l’ouverture dall’operetta Il pipistrello, il valzer Rosen aus dem Süden e la Quadriglia su temi da Un ballo in maschera di Verdi. Non mancheranno la Sinfonia dal Barbiere di Siviglia rossiniano, le amatissime musiche dalla Suite de Il lago dei cigni di Cajkovskij e le Danze Polovesiane dal Principe Igor di Borodin. Completerà il programma un emozionante viaggio nelle melodie di Ennio Morricone, che farà rivivere le atmosfere di film intramontabili, da C’era una volta il West a Nuovo Cinema Paradiso a Mission.