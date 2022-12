Tony Vaccaro è morto. Il fotografo italo-americano, che con i suoi scatti ha conquistato il mondo, aveva compiuto 100 anni dieci giorni fa. L’annuncio della scomparsa è stato dato dai figli. Originario di Bonefro, dove ha trascorso la sua infanzia, paese nel quale è tornato spesso e dove da otto anni c’è una mostra permanente dedicata alle sue foto, Vaccaro ha vissuto per decenni a New York dove la città ha celebrato i suoi 100 anni con una mostra intitolata “Tony Vaccaro: the Centennial Exhibition”, conclusasi pochi giorni prima di Natale.

Bonefro invece aveva celebrato i cento anni del fotografo con una videochiamata pubblica di auguri lo scorso 21 dicembre, giorno del suo compleanno. Vaccaro è noto per aver raccontato con i suoi scatti la seconda guerra mondiale e gli anni successivi. Anni vissuti in prima persona e raccontati con oltre 20mila fotografie. La sua carriera sarà poi dedicata alla moda e alla collaborazione con le più importanti riviste americane. Nella sua carriera ha fotografato i più importanti personaggi del mondo del cinema, dell’arte, della moda e della politica, da Kennedy a Sophia Loren. Il fotografo, che aveva superato per due volte il covid, e che nelle settimane scorse era stato di nuovo ricoverato in ospedale, ha rilasciato la sua ultima intervista proprio nei giorni scorsi al New York Post nella quale attribuiva la sua longevità a “cioccolato, vino rosso e determinazione”.

“A malincuore, vi informiamo della scomparsa di Tony Vaccaro ieri sera. A casa sua con la famiglia al suo fianco. Tony voleva arrivare a 100 più di qualsiasi altra cosa e l’ha fatto. Dopo il suo grande compleanno ci ha detto: “Ora posso riposare”. Così i familiari del gande fotografo, Maria e Frank Vaccaro, hanno comunicato la sua morte. “Tony amava le persone più di ogni altra cosa e vedeva il meglio di tutti. Si svegliava la mattina dicendo “Che bella giornata, non una nuvola nel cielo. “Tony lascia i suoi due figli, due nipoti e nuora, che si sono presi cura di lui 24 ore su 24. La cerimonia commemorativa si terrà il 4 gennaio”.