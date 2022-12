Le associazioni che gestiscono il servizio di emergenza 118 hanno annunciato di sospendere l’attività dalla mezzanotte di dopodomani 31 dicembre perché contestano i contenuti del nuovo bando pubblicato dall’Azienda sanitaria regionale il 15 dicembre scorso. Ma la scelta di bloccare il servizio è ora al vaglio dei loro legali per evitare di incorrere nella contestaazione di una possibile interruzione di pubblico servizio. L’Asrem dal canto suo, di fronte alla possibilità di uno stop con conseguenze devastanti, prova a correre ai ripari e da poche ore ha pubblicato una manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento provvisorio delle attività di trasporto sanitario d’emergenza. Il provvedimento è dovuto al paventato “grave rischio di interruzione di un servizio pubblico essenziale – si legge nel testo -, evenienza che deve essere assolutamente scongiurata con l’adozione di iniziative di estrema e somma urgenza per garantire la continuità del trasporto sanitario in emergenza nelle 16 postazioni 118 che si trovano sul territorio regionale.

Nel documento è specificato che “la manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Asrem, che procederà all’affidamento del servizio solo ad avvenuta conferma del verificarsi delle condizioni che ne hanno determinato l’esigenza ed esclusivamente per le postazioni interessate dalla interruzione del servizio da parte delle Associazioni di volontariato attualmente in convenzione.

L’eventuale aggiudicazione cesserà comunque all’attivazione della procedura del nuovo bando varato nei giorni scorsi.