Programma ministeriale sperimentale “Mangiaplastica”, il Comune di Sant’Angelo Limosano acquista un eco compattatore. L’amministrazione comunale di Sant’Angelo Limosano risulta inserita nella graduatoria pubblicata dal Ministero della Transazione Ecologia per un finanziamento di circa 14 mila euro, assegnato per l’acquisto di un eco compattatore per il conferimento differenziato di bottiglie PET. Detta sigla sta per polietilene tereftalato, una materia sintetica che proviene dalla famiglia del poliestere e realizzata con petrolio, gas naturale e materie prime pregiate. Il PET è più costoso rispetto al PVC e, soprattutto, a differenza di quest’ultimo, è ecologico essendo riciclabile totalmente, non perde le sue proprietà fondamentali durante il processo di recupero. L’amministrazione comunale guidata da William Ciarallo, provvederà a sensibilizzare e informare la cittadinanza, cosicché i residenti potranno conferire nell’eco compattatore scaricando un’apposita APP che effettuerà il riconoscimento dell’utente e permetterà agli utenti di accedere ad un sistema di premiazione.