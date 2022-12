Nell’appartamento in via XXV settembre, a Santa Maria del Molise, i Ris di Roma. I carabinieri della scientifica hanno effettuato un sopralluogo nell’appartamento in cui, la mattina della vigilia di Natale, è stato commesso l’omicidio di Carlo Giancola. Al momento la moglie, Irma Forte, resta l’unica indagata per omicidio volontario aggravato. Anche perché, l’omidio del marito, lo ha confessato davanti al gip del Tribunale di Isernia, Michaela Sapio.

E sull’ipotesi che la scena del delitto sia stata inquinata, gli avvocati tendono ad escludere il coinvolgimento di altre persone: “Ha detto di aver fatto tutto da sola”, dicono i legali del foro di Campobasso, Giuseppe De Rubertis e Demetrio Rivellino.

Domani mattina sarà conferito l’incarico al medico Umberto De Gennaro per l’autopsia. Con ogni probabilità l’esame verrà eseguito in giornata, anche alla presenza del consulente di parte Vincenzo Vecchione. Subito dopo si attenderà il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari e la celebrazione dei funerali.