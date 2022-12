Terminato, per chi ha potuto permetterselo, lo shopping di Natale, tra regali e spese per pranzi e cenoni, si guarda già ai saldi invernali. In Molise, come in gran parte delle altre regioni italiane, il via ai saldi è fissato per il 5 gennaio. Quasi tutti hanno dunque scelto di andare avanti con la linea stabilita in occasione della Conferenza delle Regioni del 2016. Le vendite di fine stagione inizieranno, quindi, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania. In Molise, gli sconti andranno avanti per 60 giorni.

Secondo le previsioni dell’Adoc, associazione consumatori, saranno spesi in media non più di 165 euro per famiglia. La cifra, comunque, è sempre più contenuta, anche per le spese fatte nel periodo natalizio, per il Black Friday e per la diffusione dell’e-commerce, gli acquisti on-line. I commercianti puntano comunque sul periodo di saldi, contando anche sulla possibilità che le persone hanno di provare i capi, testarli fisicamente prima di comprarli e di rendersi conto della merce e confidando in chi ha scelto di non fare acquisti a prezzo pieno aspettando, magari, gli sconti per avere un capo anche di qualità.

Sono raddoppiate da 5 a 10 milioni le multe dell’Antitrust per politiche commerciali scorrette Confcommercio, Adoc e Confartigianato Molise ricorda alcune cose che gli acquirenti devono tenere a mente. E’ obbligatorio per i negozianti esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce con la percentuale. Non è obbligatorio il cambio dopo l’acquisto ma la merce se difettata va sostituita. Il pagamento con carta deve essere accettato. Bisogna che sia assicurata la stagionalità del prodotto in saldo. Il capo può essere provato a discrezione del venditore.