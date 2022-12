Oggi e domani e in visita in Molise, presso gli Istituti Penitenziari di Larino e di Campobasso, l’Ispettore delle carceri d’Italia don Raffaele Grimaldi. Oggi, Giovedì 29 dicembre, gli incontri a Larino e domani, venerdì 30 dicembre, dalle ore 9.30, la vista alla Casa Circondariale di Campobasso. Don Grimaldi è in visita pastorale per incontrare i detenuti, il personale dell’Amministrazione Penitenziaria, la direzione, i volontari, l’area trattamentale, e formulare, quindi, l’augurio per le Festività natalizie e il Nuovo Anno 2023 esteso alle famiglie. Dopo la Messa a Larino è in programma la benedizione dei lavori realizzati dai detenuti per il concorso di presepi indetto dall’Ispettorato dei Cappellani d’Italia e uno scambio di auguri con tutto il personale del penitenziario. La visita nella Casa di Reclusione di Campobasso sarà anch’essa caratterizzata da una celebrazione eucaristica presieduta da don Raffaele Grimaldi e concelebrata dai cappellani dell’istituto. Dopo la Messa, presso il teatro dello stesso istituto, avrà luogo un dialogo con i ristretti e con tutto il personale dell’istituto penitenziario, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni invitati per l’occasione augurale e celebrativa. Il momento augurale si concluderà con un concerto di musica gospel and spirituals a cura del coro Ancient Souls riservato ai collaboratori di giustizia. “Questa visita assume un significato che va oltre il gesto simbolico dell’augurio – ha affermato la direttrice del carcere di Campobasso e di Larino Antonella De Paola -. Essa è per noi un momento di sostengo, di accoglienza e di dialogo per una realtà periferica come quella della vita intramuraria che necessita sempre più di essere accompagnata dalla vicinanza delle Istituzioni civili ed ecclesiastiche”.