Ultime sedute di allenamento prima del rompete le righe. Le squadre del torneo d’eccellenza preparano la ripresa del campionato prevista nel week end 7/8 gennaio. Momento utile per effettuare il richiamo fisico e permettere ai nuovi tesserati arrivati dal mercato di integrarsi al meglio nella rosa. Questo è sicuramente il caso delle prime della classe: Campobasso, Isernia e Aurora Alto Casertano che hanno operato nella finestra dicembrina. Il Campobasso è andato ad integrare una rosa già di primissima qualità con l’arrivo di quattro senior, divisi per tutti i settori del campo, e dei ragazzi fuori quota per garantire a mister Di Meo maggiori soluzioni. Un roster ampio pronto a lottare per il doppio obiettivo, coppa Italia (il ritorno della semifinale contro il Venafro è previsto mercoledì 11 gennaio) e campionato con la sfida testa a testa con l’Isernia. In casa biancoceleste il ds Santonastaso ha rinnovato l’organico con alcuni uomini di fiducia, come l’attaccante De Filippo, già sotto la sua egida nella scorsa stagione a Termoli. Sono andati via diversi senior ma sono stati sostituiti nel migliore dei modi, almeno da quello che si è potuto vedere nelle tre gare del mese di dicembre.

Cambio di rotta anche per l’Aurora Alto Casertano, la squadra campana ha rinnovato l’organico con l’obiettivo di puntare alla Coppa Italia. Le velleità per la serie D si sono spente con gli ultimi risultati, il distacco di dieci punti dal Campobasso è troppo ampio per pensare ad una rimonta. Al contrario la finale di coppa Italia è più che una realtà, considerato il 3 a 0 rifilato alla Turris nella sfida d’andata. Vogliono sorprendere anche nel 2023 Campomarino e Turris le due matricole terribili che stazionano in zona play off, due società che sono riuscite a mantenere l’ossatura del torneo di promozione più alcuni acquisti mirati che hanno permesso il salto di qualità.