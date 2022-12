Nessun accordo nel tentativo di conciliazione in Prefettura a Campobasso per quanto riguarda la richiesta dei sei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Fials, Nurdsind e Nursing up, di prorogare di altri sei mesi, fino a giugno, il contratto di circa 300 precari della sanità. Si tratta di infermieri, operatori sociosanitari, tecnici che hanno lavorato anche nel periodo più duro del Covid. “Ad eccezione di 85 inferimieri e una 40ina di tecnici – ha spiegato Carmine Vasile, segretario regionale Fials – gli altri dal primo gennaio resteranno a casa”. Al tavolo a Palazzo di governo, oltre ai sei sindacati firmatari del contratto nazionale, il commissario e governatore Toma, il subcommissario Giacomo Papa e il direttore dell’Asrem Florenzano.

in sostanza i sindacati non hanno riconosciuto l’accordo con Ugl di proroga solo di quel personale individuato. A Gennaio dovrebbe esserci un nuovo incontro con struttura commissariale e Asrem, ma resta lo stato di agitazione e non sono escluse forme di protesta se non si verrà a un accordo.