Il plesso scolastico ‘D’Ovidio’ in Piazza della Repubblica a Campobasso sarà demolito e ricostruito, mentre nell’area antistante verrà realizzato un parcheggio multipiano su due livelli interrati con una capacità totale di circa 350 posti auto. E’ quanto prevede il Documento di indirizzo alla progettazione approvato dalla Giunta comunale. Gli interventi rientrano nell’ambito della Misura 5 del Pnrr e del Programma triennale del lavori pubblici 2022-2024. Il nuovo edificio scolastico, si legge nel Dip, sarà composto da tre livelli: il piano terra sarà destinato ad uffici, il primo piano accoglierà le aule e i relativi servizi del ciclo delle elementari e il secondo piano sarà destinato alle medie. L’altro intervento, strettamente connesso al primo, prevede lo sbancamento di buona parte di Piazza della Repubblica al fine di realizzare un parcheggio con ingressi disgiunti, uno da via Gorizia e un altro da via Zara, la cui copertura, in quota con la piazza e quindi con l’ingresso dell’edificio, sarà destinata a spazio urbano con zone verdi e arredi. Lungo il perimetro dell’area occupata dall’edificio e dalla piazza saranno risistemate le strade con interventi di risagomatura delle carreggiate collegando le stesse alla viabilità principale di accesso e uscita dalla città in maniera da decongestionare il traffico dell’intera area.