Quanto tempo ha trascorso Irma Forte con il marito ormai esanime in camera da letto. Cosa ha fatto dopo averlo colpito più volte con un oggetto che non è stato ancora individuato. Ha reagito ad un’aggressione, l’ennesima, oppure aveva esaurito la sua capacità di sopportare una relazione di quasi 50 anni che ormai la opprimeva.

Sono le domande alle quali non è stata data ancora una risposta definitiva, anche se la donna ha confessato di essere stata lei a provocare la morte di Carlo Giancola, il marito 72enne trovato senza vita nella loro casa la mattina della Vigilia di Natale.

Le indagini non sono affatto concluse, come si evince dalla nota diffusa dal procuratore della Repubblica di Isernia, Carlo Fucci. Anzi, da fonti investigative si è appreso che già nelle prossime ore verrà effettuato un nuovo sopralluogo nell’appartamento di via Foscari, a Santa Maria del Molise, ancora sotto sequestro.

La scena del crimine, secondo la Procura, è stata inquinata. Di certo non è stato ritrovata l’arma che ha impugnato la donna, ma altri elementi utili a ricostruire l’accaduto sì.

Anche le tracce di sangue, tanto sangue, devono ancora essere tutte esaminate dalla scientifica. Tutti elementi che dovranno essere incrociati con la ricostruzione che Irma Forte ha fatto durante l’interrogatorio. Un racconto che non ha del tutto convinto i magistrati, anche se la giudice per le indagini preliminari, Michaela Sapio, dopo aver convalidato l’arresto ha concesso alla donna gli arresti domiciliari accogliendo la richiesta dei difensori Rivellino e De Rubertis, mentre la Procura ne chiedeva la detenzione in carcere.

Negli ultimi anni il rapporto tra marito e moglie si era deteriorato, fino a degenerare in litigi e minacce, aggressioni fisiche e verbali. Culminate all’alba della Vigilia di Natale quando Irma Forte ha colpito a morte il marito. Restano, tuttavia in sospeso alcune domande, a cui l’autopsia, gli approfondimenti nella casa e nuovi interrogatori potranno dare risposta.