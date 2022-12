Tra le 21 opere strategiche per il Paese sbloccate dal ministro Matteo Salvini con uno stanziamento complessivo di oltre due miliardi di euro, c’è anche un’opera che riguarda il Molise, il Lotto Zero. Lo evidenzia in una nota il commissario della Lega in Molise, Michele Marone. Si tratta della via di collegamento tra il bivio di Pesche e la Isernia-Castel di Sangro. I fondi sbloccati per questo progetto sono 175 milioni di euro. “Per il Molise, inoltre – afferma ancora Marone – il ministro Salvini si sta adoperando anche per dare impulso allo sblocco e alla riapertura del viadotto Sente, altra opera fondamentale per l’Alto Molise, nonché alla programmazione di opere di miglioramento della viabilità delle due arterie principali della regione: Bifernina e Trignina”.