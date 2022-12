Concerto di Natale a Trivento con la prestigiosa Orchestra Sinfonica del Molise. Con il patrocinio del Comune di Trivento, si avrà domani sera, giovedì 29 dicembre 2022, con inizio alle ore 20.30, presso il centro polifunzionale di corso Beniamino Mastroiacovo, il Concerto di Natale con la prestigiosa Orchestra Sinfonica del Molise. Diretta da Michele Gennarelli, al violino, Pasquale Farinacci, il programma rientra nella stagione concertistica 2022 dell’Orchestra sinfonica regionale. Per l’occasione, saranno interpretate le composizioni di Mozart, Beethoven, Strauss e ancora altri artisti di fama internazionale. Ma il cartellone natalizio non si esaurisce qui, infatti, per venerdì 30 dicembre 2022, con inizio alle ore 18.30, sempre presso il centro polifunzionale comunale, si avrà lo spettacolo di Roberto Barone “Stati di Quiescenza”, organizzato dall’associazione culturale Calliope e con il patrocinio del Comune di Trivento. “Nonostante le ristrettezze economiche, siamo riusciti a sopperire organizzando un calendario di appuntamenti natalizi di tutto rispetto – riferisce Pasquale Corallo – ricordo che abbiamo già avuto l’onore di ospitare il 23 dicembre il programma regionale “Palcoscenici: il Molise è di scena”, con il gruppo di artisti e musicisti guidati da Ambrogio Sparagna, con le canzoni natalizie di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Ora abbiamo in programma altri due magnifici concerti – aggiunge Corallo – del 29 e del 30 dicembre, eventi ad ingresso gratuito e che hanno ricevuto il patrocinio del Comune. Credo che saranno molto apprezzati dai nostri cittadini e dai turisti che hanno scelto o che vorranno scegliere la nostra Trivento. Auguro un buon divertimento a tutti e spero che questi concerti facciano vivere ancora di più la magia del Natale”.